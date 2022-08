Im Jahr 2013 wurde der Verein "Präventionsteam Schultüte" gegründet. Das ist jetzt 9 Jahre her. Im Herbst wird es wieder Kurse und Angebote für Kinder und Pädagogen geben. Ein Pädagoge ist eine Person, die Kindern etwas beibringt und sie erzieht. Zum Beispiel ein Schul-Lehrer oder Kindergarten-Betreuer.

Gegründet haben den Verein Roswitha Hafen und Maria Gößler in der West-Steiermark. Die Mitglieder des Vereins sind ehrenamtlich tätig. Das bedeutet, dass sie das freiwillig und ohne Bezahlung machen. Das Team besteht aus 5 Pädagoginnen und einer Psychologin. Der Verein will Kindern in Kinder-Gärten und Volks-Schulen die Angst vor Mathematik nehmen. Sie sollen keine Angst vor Zahlen und dem Rechnen bekommen. Dazu gibt es zum Beispiel Kurse, Vorträge und Einzel-Arbeiten zu verschiedenen Themen.

Der Verein "Präventionsteam Schultüte" wird von Gemeinden, Unternehmen oder Aktionen unterstützt. So können die Kurse häufig kostenlos angeboten werden.

Angst vor Mathematik

Viele Kinder haben Angst vor dem Schul-Fach Mathematik. Das Fach ist für viele schwierig. Sogar die Mathematik-Grundlagen sind für viele Kinder und Jugendliche schwierig. Leider bemerkt man oft erst nach der Pflicht-Schul-Zeit, dass Jugendliche Probleme in Mathematik haben.

Verschiedene Angebote

Die Angebote vom Verein "Präventionsteam Schultüte" sind sehr unterschiedlich. Es wird zum Beispiel eine "Förderung schulischer Voraussetzungen", eine Gesundheits-Beratung und eine Erziehungs-Beratung angeboten.

Das Seminar "Zahlenland" gibt es seit mehr als 20 Jahren. Es ist für Pädagogen. Dabei werden in 10 Einheiten verschiedene Schwerpunkte zum Thema Zahlen erarbeitet. In der letzten Einheit wird geübt, wie man das mit Schul-Kindern macht. Für kleinere Kinder gibt es das Seminar "Entenland".

Im Herbst startet das "Präventionsteam Schultüte" wieder mit Seminaren und Vorträgen an Schulen. Ergänzend zur Grundlagen-Bildung gibt es Bewegungs-Einheiten. Neu ab Herbst sind die Kurse "Präventiv gegen Mobbing" und "Kinder-Mentaltraining".

Weitere Infos gibt es auf der Internet-Seite: www.vereinschultuete.at