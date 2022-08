In Russland wurde eine bekannte Basketball-Spielerin zu einer Haftstrafe verurteilt. Brittney Griner wurde Drogen-Schmuggel vorgeworfen. Sie soll für 9 Jahre ins Gefängnis. Zudem soll sie eine Geld-Strafe von umgerechnet rund 16.000 Euro zahlen.

Gekommen war es dazu, weil in ihrem Gepäck auf einem Flughafen in Russland Elektro-Zigaretten mit Haschisch-Öl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren. Sie erklärte, dass sie von ihrem Arzt medizinisches Marihuana verschrieben bekommen habe. Es solle Schmerzen lindern. In den USA wird dies oftmals als Medizin verordnet.

Das ist in Russland aber verboten.

US-Präsident will sie in die USA holen

Seit Brittney Griner auf dem Flughafen festgenommen worden war, saß sie in Haft. Das war im Februar. Nun wurde sie verurteilt.

Für US-Präsident Joe Biden ist das Urteil inakzeptabel. Er möchte alles daran setzen, um Brittney Griner in ihre Heimat, die USA, zu holen. Überlegt wird auch ein Gefangenen-Austausch.