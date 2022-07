Heute, 29. Juli, wird das Straßen-Fest „La Strada“ in Graz eröffnet. Es dauert bis 6. August. Das Straßen-Fest „La Strada“ findet zum 25. Mal statt. „La-Strada“ ist ein Straßen-Fest, bei dem Künstler aus aller Welt auftreten. Tanz, Theater und Musik, aber auch Zirkus und andere künstlerische Aufführungen sind Teil von „La Strada“.

Aufführungen an mehreren Orten

Der Großteil der künstlerischen Aufführungen von „La Strada“ findet an verschiedenen Orten in Graz statt. Zum Beispiel am Jakomini-Platz, am Haupt-Platz und im Joanneums-Viertel, aber auch in anderen Teilen von Graz. Es gibt aber auch Aufführungen in Weiz, Leibnitz, Waldbach und Stainz.

Genaue Informationen zum Programm gibt es auf der Internet-Seite: https://www.lastrada.at/

Der Name „La-Strada“

Den Namen „La-Strada“ bekam das Straßen-Fest von einem Film. Der Film mit dem Namen „La Strada“ stammte von dem Regisseur Federico Fellini und dem Komponisten Nino Rota.

Davon ist auch die Eröffnung des heurigen „La Strada“ beeinflusst. Bei der Eröffnung in der Grazer Oper wird das Werk „La Melodia della Strada“ zum 1. Mal aufgeführt. Dieses Werk wurde vom Komponisten Christian Muthspiel geschrieben. Er schrieb es zu Ehren von Federico Fellini und Nino Rota.