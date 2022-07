Seit gestern steht fest, dass Sturm Graz in der 3. Runde der Fußball-Champions-League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew spielen wird. Dynamo Kiew hatte in der 2. Runde gegen Fenerbahce Istanbul gespielt und gewonnen.

2 Spiele

Die 3. Runde der Fußball-Champions-League besteht aus 2 Spielen. Das 1. Spiel zwischen Dynamo Kiew und Sturm Graz wird am 3. August in Lodz stattfinden. Das ist eine Stadt in Polen. Das Spiel kann aufgrund des Krieges nicht in Kiew stattfinden.

Das 2. Spiel wird am 9. August in Graz ausgetragen. Eintritts-Karten für das Spiel können bereits gekauft werden. Beide Qualifikations-Spiele werden live auf ORF1 übertragen.

Fußball Champions-League

Die Fußball Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viel Geld einnehmen.