In den USA gibt es seit langer Zeit ein 2-Parteien-System. Das bedeutet, dass sich die Bürger bei Wahlen zwischen 2 großen Parteien entscheiden können. Die 2 großen Parteien sind die Republikanische Partei und die Demokratische Partei. Nun soll es eine 3. große Partei geben.

Vorwärts

Die neue Partei wird aus Politikern bestehen, die früher bei den Demokraten oder den Republikanern waren. Es haben sich 3 große Organisationen zusammengeschlossen, um diese Partei zu gründen. Die Mitglieder stört die momentane Situation des 2-Parteien-Systems. Ihre Ziele sind unter anderem eine faire, wachsende Wirtschaft und mehr Wahl-Möglichkeiten für die Amerikaner. Die Partei soll „Forward“ heißen. Das ist Englisch und bedeutet „vorwärts“ auf Deutsch.

Wahlen 2024

Die Partei „Forward“ will bei den Wahlen Ende 2024 in allen 50 Bundes-Staaten antreten. Bis jetzt hatten Parteien neben den 2 großen Parteien der Demokraten und Republikanern wenig Chancen bei den Wahlen. Eine Umfrage hat aber ergeben: 2 von 3 Personen in Amerika halten eine 3. Partei für notwendig.