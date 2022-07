Die Lufthansa hat für diesem Sommer bereits über 6.000 Flüge absagen müssen. Wegen zu wenig Personal. Für heute, Mittwoch, wurden noch einmal über 1.000 Flüge abgesagt. Diesmal gibt es einen anderen Grund. Das Personal der Lufthansa streikt. Der heutige Streik ist ein Warn-Streik. Das heißt, dass die Arbeiter für einen Tag nicht arbeiten werden. Die Lufthansa ist eine der größten Flug-Linien in Europa.

Grund für den Warn-Streik ist, dass die Lufthansa-Gewerkschaft bessere Bezahlung für die Mitarbeiter fordert. Die Gewerkschaft kümmert sich um gute Arbeits-Bedingungen der Mitarbeiter einer Firma.

Weniger Flüge in mehreren Orten

Wegen des heutigen Warn-Streiks fallen vor allem Flüge in Deutschland aus. Besonders betroffen sind die Flughäfen München und Frankfurt. Das sind 2 sehr wichtige Flughäfen in Deutschland.

Vom Warn-Streik der Lufthansa sind ebenfalls 18 Flüge der Austrian Airlines von Österreich nach Deutschland sowie von Deutschland nach Österreich betroffen. Die Austrian Airlines gehören zur Flug-Linie Lufthansa.

Abgesagte Flüge

Flug-Gäste, deren Flüge abgesagt wurden, werden informiert. Sie sollen auf andere Flüge umgebucht werden. Das gilt aber nicht für alle Flug-Gäste. Flug-Gäste ohne Umbuchung sollen nicht zu den Flughafen-Schaltern kommen, weil es derzeit nicht genug Mitarbeiter gibt.

Viele Bereiche betroffen

Viele Lufthansa-Mitarbeiter an den Flughäfen sind heute zur Teilnahme am Warn-Streik aufgerufen. Wie viele Mitarbeiter genau streiken werden, ist noch nicht bekannt. Mit größeren Einschränkungen ist aber zu rechnen. Der Warn-Streik wird den Ablauf an den Flughäfen sehr erschweren.