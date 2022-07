Wie in ganz Europa ist es auch in Österreich sehr heiß. Die Hitze führte zu neuen Temperatur-Rekorden. Am heißesten war es am Donnerstag in Seibersdorf in Nieder-Österreich mit 37,7 Grad. Nur im Jahr 2013 war es noch heißer. Damals hatte es in Teilen Österreichs sogar mehr als 40 Grad.

Der heißeste Ort des Jahres war am Donnerstag in der Steiermark Bad Radkersburg mit 34,7 Grad.

Es sieht so aus, als bleibt die Hitze bestehen. Es wird zunehmend schwüler. Und auch in der Nacht kühlt es nur wenig ab.