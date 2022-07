In der Steiermark in Lassing versuchten Sanitäter einen Patienten zu retten. Der Not-Arzt kam erst nach 40 Minuten. Das war zu spät für den Patienten. Er starb. In Liezen gab es einen ähnlichen Fall. Ein Mann mit Herz-Problemen konnte von den Sanitätern ohne Not-Arzt nicht gerettet werden. Der Not-Arzt traf auch bei diesem Patienten zu spät ein.

Zu wenig Not-Ärzte

Es gibt zurzeit zu wenige Not-Ärzte. Vom LKH Rottenmann bis Liezen bräuchte der Not-Arzt 7 Minuten. Es war aber kein Not-Arzt verfügbar. Auch konnte man keinen Haus-Arzt in der Nähe erreichen.

2. Notfall in der Nacht

In derselben Nacht kam es zu einem 2. Notfall in Liezen. Eine ältere Dame hatte Atem-Beschwerden. Als die Sanitäter eintrafen, war der Notarzt bereits alarmiert. Er befand sich aber noch relativ weit weg. Da es der Dame schlecht ging, entschieden die Sanitäter, sie sofort ins Krankenhaus zu bringen. Die Frau konnte lebend in die Intensiv-Station Rottenmann gebracht werden.

Die Bürgermeister mehrerer steirischer Bezirke fordern eine 24 Stunden-Versorgung. Es sollen Not-Ärzte an jedem Tag im Jahr und an 24 Stunden pro Tag erreichbar sein.