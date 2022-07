Am Flughafen in London wurden am Dienstag gegen Mittag 40,2 Grad Celsius gemessen. So heiß war es in Großbritannien seit Beginn der Aufzeichnungen der Temperaturen noch nie. Viele Länder Europas haben derzeit Probleme mit dieser großen Hitze.

Probleme in Großbritannien

Da es in Großbritannien so heiß ist, blieben in Teilen des Landes die Schulen geschlossen. Auch blieben manche Geschäfte und Restaurants geschlossen. Betroffen war auch der Bahn-Verkehr. Viele Züge fuhren nur mit großen Verspätungen oder fuhren gar nicht.

Viele Länder Europas betroffen

Auch in anderen Ländern Europas gibt es Probleme mit der Hitze. Man sieht zum Beispiel Salz-Streuwagen auf den Straßen in den Niederlanden. Das Salz soll die Straßen kühlen und so Schäden verhindern.

In Italien, Portugal und Spanien gibt es viele Feuerwehr-Einsätze. Wegen der großen Hitze gibt es sehr viele Wald-Brände.

Hitze in Spanien soll zu Ende gehen

Gute Nachrichten gibt es für Spanien. Laut Wetter-Dienst soll die lange Hitze-Welle dort bald enden. Auch in westlichen Teilen von Frankreich soll es in einigen Gebieten abkühlen.