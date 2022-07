Der Fernseh-Sender RTL hat angekündigt, dass es eine letzte Staffel der Musik-Show „Deutschland sucht den Superstar“ geben soll. Die 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ soll im Frühjahr 2023 zu sehen sein. In Staffel 20 ist Dieter Bohlen wieder Teil der Jury.

Der Fernseh-Sender RTL hat auch bekannt gegeben, dass es nach der 20. Staffel im Frühjahr 2023 keine weitere Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ geben soll.

Lange dabei

Dieter Bohlen war in den ersten 18 Staffeln von „Deutschland sucht den Superstar“ Teil der Jury gewesen. Nur in der Staffel 19 war er nicht dabei. In der Staffel 19 hatte Florian Silbereisen seinen Platz in der Jury übernommen. Florian Silbereisen wird nicht in Staffel 20 dabei sein.