Im Parlament der Europäischen Union (EU) hat es eine Abstimmung gegeben. Es ging um die Einordnung von Gas und Atom-Kraft als umwelt-freundlich. Die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten hat dafür gestimmt.

Im EU-Parlament arbeiten die gewählten Politiker der Europäischen Union. Sie stimmen zum Beispiel über Gesetze ab, die für die gesamte EU gelten. Die Abstimmungen des EU-Parlaments finden in Straßburg (Frankreich) statt. Das EU-Parlament besteht aus 705 Politikern.

Bestimmte Voraussetzungen

Gas und Atom-Kraft soll unter bestimmten Voraussetzungen als umwelt- und klima-freundlich eingestuft werden. Diese Regelung soll ab dem Jahr 2023 gelten.

Österreich dagegen

Österreich ist mit der Entscheidung des Europäischen Parlaments nicht einverstanden. Wenn die Einstufung in Kraft tritt, will Österreich beim Europäischen Gerichts-Hof Klage einreichen. Auch die Umwelt-Organisation Greenpeace will vor Gericht gehen.

Der Europäische Gerichts-Hof (EuGH) ist das höchste Gericht der EU. Der EuGH sorgt dafür, dass die EU-Rechte in allen EU-Mitglieds-Ländern gleich sind und auch eingehalten werden.