Beim Erzherzog-Johann-Brunnen am Grazer Hauptplatz wurden am Dienstag in der Nacht die Stufen in den Farben des Regenbogens angemalt.

Der Erzherzog-Johann-Brunnen ist denkmalgeschützt. Daher könnte eine Reinigung teuer werden. Wenn es in den nächsten Tagen regnet, wird man sehen, ob eine Reinigung der Treppen notwendig ist oder nicht. Es könnte auch sein, dass der Regen die Farbe abwäscht.

Diese Aktion passierte im Rahmen des Pride-Month und war wohl nicht genehmigt.

Gegen das Ausschließen von Menschen

Pride-Month ist Englisch und steht für Stolz. Beim Pride-Month geht es um Toleranz für alle sexuellen Orientierungen. Im Pride-Month wird gegen das Ausschließen von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung aufmerksam gemacht. Ein bekanntes Symbol für den Pride-Month ist die Regenbogen-Flagge. Sie soll die Vielfalt darstellen. Auch in der Grazer Innenstadt wurde eine Regenbogen-Flagge aufgehängt.