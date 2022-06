Am 26. Juni 1997 erschien in Großbritannien das 1. Harry-Potter-Buch. Das ist 25 Jahre her. Harry Potter gilt als die erfolgreichste Buch-Serie der Welt. Die Bücher wurden von Joanne K. Rowling geschrieben.

Bei 12 Buch-Verlagen wurde das Buch abgelehnt. Erst beim 13. Verlag wurde das Buch veröffentlicht.

500 Millionen verkaufte Bücher

Die Harry-Potter-Reihe wurde in rund 80 Sprachen übersetzt. Es wurden mehr als 500 Millionen Bücher verkauft. Es gibt insgesamt 7 Harry-Potter-Bände. Das 1. Buch war „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Die Bücher wurden auch verfilmt.

Zauber-Schüler in Hogwarts

In den Büchern geht es um einen Jungen, der auf die Zauber-Schule Hogwarts geht. Dort erlebt er viele Abenteuer mit seinen Freunden. In den verschiedenen Bänden erlebt man als Leser mit, wie Harry erwachsen wird.

Berühmte Harry-Potter-Orte

Es gibt viele berühmte Orte, die jedes Jahr von Harry-Potter-Fans besucht werden. Zum Beispiel das berühmte Gleis 9 3/4 im Londoner Bahnhof King's Cross. Oder auch die „Making of Harry Potter“-Studios.

In Oxford steht die Bodleian Library. Dort wurden verschiedene Hogwarts-Szenen gedreht. Auch ein Strand in Wales wird gerne besucht. Dort befindet sich das Film-Grab von Haus-Elf Dobby.