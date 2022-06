Am Mittwoch-Abend fand in Maria Enzersdorf ein Test-Spiel der österreichischen Frauen-Fußball-National-Mannschaft statt. Österreich gewann das Spiel gegen Montenegro mit 4 zu 0.

Mit mehreren Test-Spielen bereitet sich Österreich auf die Europa-Meisterschaft in England vor, die am 6. Juli beginnt. Österreich wird am 6. Juli das Eröffnungs-Spiel der EM gegen England spielen.