Im Jahr 2019 wurde mit dem Bau eines Kreuzfahrt-Schiffes begonnen. Es heißt „Global Dream 2“. Es wird in einer Werft in Rostock gebaut. In einer Werft werden Schiffe gebaut und repariert. Rostock ist eine Stadt im Norden Deutschlands. Das Unternehmen MV Werften besitzt mehrere Werften.

Größtes Kreuzfahrt-Schiff

Die „Global Dream 2“ sollte das größte Schiff der Welt werden. Das Schiff ist zur Hälfte fertig. Ein Teil des Schiffs-Rumpfs ist 341 Meter lang.

Schiff wird nicht fertig gebaut

Die Stahl-Preise sind allerdings stark gestiegen. Deswegen wird das Schiff wieder auseinander gebaut. Die Schiffs-Teile werden verkauft. Das heißt, dass das Schiff nie im Wasser fahren wird. Ein weiterer Grund für den Verkauf der Schiffs-Teile ist, dass das Unternehmen Geld-Probleme hat. Es hat kein Geld mehr.

Werften gehen an neue Besitzer

Auch die Werften sollen neue Besitzer bekommen. Deswegen muss der Verkauf der dortigen Schiffe schnell gehen. Auch das Schiff „Global Dream 1“ ist nicht fertig. Dieses Schiff wird aber schwerer zu verkaufen sein. Bis Oktober 2023 müssen die Schiffe die Werft-Hallen verlassen.