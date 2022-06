Am Dienstag-Abend gab es in der Grenz-Region zwischen Afghanistan und Pakistan ein schweres Erdbeben. Das Erdbeben hatte die Stärke 5,9 auf der Richter-Skala.

Die Richter-Skala gibt an, wie stark ein Erdbeben ist. Sie reicht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste Stufe ist. Bei Stufe 10 würde es zu extrem großen Schäden in einem Umkreis von mehr als 1.000 Kilometern kommen.

Das Zentrum des Erdbebens befand sich nahe der Grenz-Region zu Pakistan. Die Folgen des Erdbebens sind sehr schwer: Am Mittwoch-Vormittag ist bekannt, dass mehrere Hundert Menschen gestorben sind. Viele weitere Menschen sollen verletzt worden sein.

Schäden in Pakistan unklar

Besonders viele Schäden hat das Erdbeben in Afghanistan verursacht. Ganze Dörfer sollen zerstört worden sein. Wie stark die Auswirkungen in Pakistan sind, ist noch unklar. Viele Orte in der Grenz-Region zwischen Afghanistan und Pakistan sind nur sehr schwer erreichbar.