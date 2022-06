In Kambodscha wurde der größte Süßwasser-Fisch der Welt gefangen. Gefangen wurde ein Riesen-Süßwasser-Stechrochen im Fluss Mekong. Der gefangene Rochen ist fast 4 Meter lang und 300 Kilo schwer. Rochen sind sehr flache Fische, die auch sehr groß werden können.

Größter Süßwasser-Fisch

Süßwasser-Fische leben in Wasser, in dem kaum Salz ist, zum Beispiel in Flüssen. Im Meer ist meist viel Salz, dort leben keine Süßwasser-Fische. Gefangen wurde der Stechrochen im Fluss Mekong. Der Mekong ist ein sehr langer Fluss in Asien. Der Mekong fließt zum Beispiel durch Kambodscha. Kambodscha ist ein Land in Südost-Asien.

Nicht getötet

Der gefangene Rochen wurde nicht getötet. Er bekam einen Peil-Sender und wurde wieder in den Fluss Mekong zurückgebracht. Mit dem Peil-Sender kann man den Rochen wiederfinden und Informationen über ihn sammeln. Der Rochen hat auch einen Namen bekommen. Er heißt „Boramy“. Auf Deutsch bedeutet der Name „Vollmond".