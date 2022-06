Am gestrigen Montag gab es in der Steiermark Unwetter und Hagel. Tagsüber war es sehr heiß. Am Abend kamen dann Unwetter. Es gab starke Regenfälle und Hagel in Graz. Auch Gemeinden in Graz-Umgebung waren von den Unwettern betroffen.

Auch in anderen Bundesländern Österreichs hat es Unwetter gegeben. Besonders stark waren die Unwetter in Ober-Österreich.

Schäden durch Unwetter

Es gab viele Hagel-Schäden. Hagel gab es vor allem in den Bezirken Wetzelsdorf, Eggenberg und Andritz. Auch Deutschfeistritz war von Hagel betroffen. In Deutschfeistritz wurden zudem viele Dächer abgedeckt.

In vielen anderen Orten fielen Bäume auf die Straßen. Zahlreiche Acker-Flächen in der Steiermark wurden zerstört. Die Schäden betragen ungefähr 800.000 Euro.

Die Gewitter-Gefahr bleibt hoch. Es könnte weitere Unwetter geben.