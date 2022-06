Die am 31. Jänner 2022 gestarteten Reparatur-Arbeiten an der Grazer Schlossberg-Bahn sind beendet. Schon ab heute ist die berühmte Bahn auf den Grazer Schlossberg wieder in Betrieb.

Sicherheit

Unter den Reparatur-Arbeiten waren beispielsweise Teile der Oberfläche, auf der die Bahn fährt. Die Grazer Schlossberg-Bahn wird jährlich überprüft. So wird die Sicherheit der Fahrgäste gewährleistet. Heuer war die Schlossberg-Bahn länger gesperrt als üblich.

Schneller als geplant

Die Verantwortlichen rechneten damit, dass die Reparatur-Arbeiten länger dauern. Obwohl an einigen Tagen aufgrund von Kälte und Regen nicht gearbeitet werden konnte, sind die Bau-Arbeiten schneller beendet worden als geplant.