Der Krieg in der Ukraine dauert schon mehr als 4 Monate.

Am Donnerstag reisten mehrere europäische Regierungs-Chefs in die Ukraine. Der deutsche Bundes-Kanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron, der italienische Regierungs-Chef Mario Draghi und der rumänische Präsident Klaus Iohannis trafen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sie sahen sich auch Orte an, die durch den Krieg zerstört wurden.

Unterstützung für die Ukraine

Mit ihrem Besuch zeigten die Regierungs-Chefs, dass sie die Ukraine unterstützen wollen. Bei den Gesprächen der Regierungs-Chefs ging es um militärische Hilfe für die Ukraine. Auch über den möglichen Beitritt zur Europäischen Union (EU) der Ukraine wurde gesprochen. Die 4 Regierungs-Chefs sind dafür, dass die Ukraine der EU beitritt.