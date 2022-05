Die 75. Film-Festspiele in Cannes sind am Wochenende zu Ende gegangen. Bei den Film-Festspielen wird die „Goldene Palme“ verliehen. Die Film-Festspiele von Cannes gehören zu den wichtigsten Ereignissen in der Film-Branche.

Viele unterschiedliche Preis-Kategorien

Der Gewinner der „Goldenen Palme“ 2022 ist der Film „Triangle of Sadness“ des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund.

Der Große Preis der Jury ging an die französische Regisseurin Claire Denis und den Belgier Lukas Dhont.

Den Preis für die beste Regie hat Park Chan-wook gewonnen.

Als beste Schauspielerin wurde die Iranerin Zar Amir Ebrahimi für ihre Rolle in „Holy Spider“ ausgezeichnet. Bester männlicher Schauspieler ist der Südkoreaner Song Kang-ho im Film „Broker“.

Bei den Film-Festspielen wurden viele weitere Preise verliehen.

Film von Marie Kreutzer

Der Film „Corsage“ der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer hat ebenfalls einen Preis gewonnen. Die Schauspielerin Vicky Krieps bekam für ihre Rolle in dem Film den Preis in der Kategorie „Un certain regard“.