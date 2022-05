Gestern wurden Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekanntgegeben. Diese gelten in ganz Österreich. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat verkündet, dass die Masken-Pflicht in Wien strenger bleiben wird.

Ab 1. Juni in Wien

Die Masken-Pflicht endet in Österreich. Nur in Spitälern und Alten-Heimen und Pflege-Heimen muss man eine FFP2-Maske tragen. In Wien gilt die FFP2-Masken-Pflicht weiterhin in öffentlichen Verkehrs-Mitteln, Apotheken und beim Arzt.