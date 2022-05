Masken in Öffis, Spitälern und Ordinationen bleiben

Mit 1. Juni endet die Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichem Verkehr, die Impfpflicht bleibt ausgesetzt. Nur nicht in Wien – dort werden weiter FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken, Ordinationen und Spitälern zu tragen sein.