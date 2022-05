In der West-Steiermark wird die größte Photovoltaik-Anlage Österreichs gebaut. Die Anlage wird auf einem ehemaligen Bergbau-Gebiet in den Gemeinden Bärnbach und Rosental gebaut. Am gestrigen Dienstag haben die Bau-Arbeiten offiziell begonnen.

Größte Photovoltaik-Anlage in Österreich

Im Jahr 2019 hatte die Energie-Firma „Energie Steiermark“ die Idee zu dem Projekt. Die Fläche, auf der die Anlage gebaut wird, ist 21 Hektar groß. Das sind etwa 28 Fußball-Felder. Ab Herbst 2022 soll die Anlage in Betrieb gehen. Das Projekt soll 12 Millionen Euro kosten.

Mit dieser Photovoltaik-Anlage soll umweltfreundlich Energie erzeugt werden. Bei Solar- oder Photovoltaik-Anlagen wird Strom aus Sonnen-Kraft und Licht-Strahlen erzeugt. So soll es jährlich Strom für 5.700 Haushalte geben.

Weitere Projekte geplant

Die Energie Steiermark plant weitere Projekte. Beispielsweise soll das Strom-Netz erhalten und ausgebaut werden. Das soll 1 Milliarde Euro kosten. Auch für Wasser- und Wind-Kraft soll viel Geld ausgegeben werden.