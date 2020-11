Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ERWIN SCHERIAU

Pflege-Kräfte in Krankenhäusern berichten, dass die Einteilung ihrer Arbeit derzeit sehr schwierig sei: Es gäbe zu wenig Pflege-Personal, das zur Verfügung steht. Das bestehende Pflege-Personal müsse daher mehr arbeiten, obwohl sie das vielleicht gar nicht möchten oder können. Viele der Mitarbeiter haben beispielsweise Betreuungspflichten für Kinder. Auf diese Bedürfnisse wird gerade sehr wenig geachtet. Wenn man sich weigert, mehr zu arbeiten, wird damit gedroht, dass man eventuell entlassen werde. Das sind Beschwerden von vielen Pflegern momentan.

Mehr Personal gefordert

Diese Informationen stehen in einem anonymen Schreiben von Pflege-Kräften. Generell werden von den Krankenhäusern zu wenig Pflege-Kräfte eingerechnet. Viele Pfleger haben Angst ihre Arbeit zu verlieren, wenn sie anders handeln als verlangt.

Die Verfasser des Briefes möchten vor allem erreichen, dass es mehr Personal an den Krankenhäusern gibt und dass dieses mehr Wertschätzung bekommt. Bessere Bezahlung hingegen sei keines der Ziele.

Verärgerung über internes Schreiben der Kages

Die Kages hat einen internen Brief an die Pflege-Kräfte und Ärzte geschickt, worüber sich diese sehr verärgert zeigten. Die Kages ist die Organisation, die sich um die steirischen Krankenhäuser kümmert. In dem Brief werden Teilzeit-Mitarbeiter gebeten, ihre Arbeits-Stunden zu erhöhen und mehr zu arbeiten. Es wird auch gebeten, Karenz-Zeiten wie beispielsweise Bildungs- oder Mutterkarenz früher zu beenden oder zu unterbrechen. Grund dafür ist die angespannte Corona-Situation mit vielen kranken Menschen in den Krankenhäusern.



Im LKH Hörgas werden 42 mehr Betten für Corona-Kranke eingeplant. Allerdings fehlt es an geeigneten Pflege-Kräften. Die Pflege-Kräfte seien schon ohne die Erhöhung an Betten überfordert.

Kages bestätigt Schreiben

Die Kages bestätigt, dass sie die Mitarbeiter um Verstärkung gebeten habe und sagt: „Einen Mangel an Pflegekräften und Medizinern gab es schon vor Corona."Durch die Gesundheits-Krise ist es noch schlimmer geworden.

Die Kages hat 43 neue Jobs für Pflege-Kräfte geschaffen. Es ist aber nicht so leicht neue Mitarbeiter zu finden. Ein Grund dafür ist, dass viele gut ausgebildete Fach-Kräfte ins Ausland gehen. Auch die Aufnahme-Kriterien an den Hochschulen sind strenger geworden.