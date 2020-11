Facebook

Wegen der hohen Zahl an Corona-Neu-Ansteckungen hat der italienische Regierungs-Chef gestern neue, strengere Maßnahmen für Italien beschlossen. Ab Donnerstag (5. November) sollen die Maßnahmen gelten. Sie sollen bis mindestens 3. Dezember gelten.

Folgende Maßnahmen werden eingeführt

In ganz Italien gilt eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr

Museen und Ausstellungen werden geschlossen

werden geschlossen Einkaufs-Zentren sind am Wochenende geschlossen

sind am Wochenende geschlossen Lebensmittel-Läden, Apotheken und Zeitungs-Stände bleiben offen

bleiben offen In öffentliche Verkehrsmittel darf nur eine bestimmte Anzahl an Personen einsteigen. Es darf nur die Hälfte der Plätze besetzt werden

darf nur eine bestimmte Anzahl an Personen einsteigen. Es darf nur die Hälfte der Plätze besetzt werden Home-Office wird ab jetzt öfter benutzt

wird ab jetzt öfter benutzt Schüler ab 6 Jahren müssen im Klassenzimmer immer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Schüler an höheren Schulen müssen von zu Hause aus lernen. Bei ihnen wird auf Online-Lektionen umgestellt

Italienische Corona-Ampel

Die italienische Regierung will eine neue Strategie benutzen, um das Corona-Virus einzudämmen. Ähnlich wie bei der österreichischen Corona-Ampel sollen die Regionen unterschiedliche Farben bekommen. So will die Regierung gezielter auf die verschiedenen Corona-Situationen in den Regionen reagieren. Damit will man einen Lockdown wie im März und April verhindern.



Die 20 Regionen von Italien sollen in rote, orange und grüne Zonen aufgeteilt werden. Dabei werden verschiedene Dinge beachtet. Zum Beispiel die Zahl der Corona-Kranken in Krankenhäusern, auf Intensiv-Stationen oder in Senioren-Heimen. Es wird aber auch beachtet, wo sich die Menschen angesteckt haben und wie viele Menschen mit Corona-Symptomen in Heim-Quarantäne sind.

Maßnahmen in den „roten Zonen“

Zu den „roten Zonen“ gehören momentan Südtirol, das Aostatal, Piemont, Kalabrien und die Lombardei.

In den „roten Zonen“ gelten folgende Einschränkungen:

Die Einschränkung der Reise-Freiheit

Seine Wohnung darf man nur aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen verlassen. Seine Kinder in die Schule bringen ist auch erlaubt

Fabriken und Industrie-Betriebe bleiben offen

Fitness-Zentren werden geschlossen. Wenn man draußen Sport machen will, dann darf man das nur in der Nähe der eigenen Wohnung. Dabei muss aber der 1-Meter-Abstand eingehalten werden

Geschäfte, die nicht wichtig für das Überleben sind, werden geschlossen. Dazu gehören auch Friseure und Schönheits-Salons

Lokale bleiben auch geschlossen. Es sind nur Liefer-Dienste und Essens-Abholungen erlaubt

Diese Maßnahmen gelten für mindestens 2 Wochen.

Zahlen so hoch wie im Mai

In Italien gab es am Dienstag 28.244 Neu-Infektionen. Das sind fast 6.000 mehr als am Montag. Es gab auch 353 Todesfälle. So viele gab es das letzte Mal im Mai.

