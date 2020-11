Der mutmaßliche Attentäter von Wien war schon einmal im Gefängnis. Von dort wurde er aber frühzeitig entlassen. Justiz-Ministerin Alma Zadic erklärt, was die Gründe dafür waren.

Justiz-Ministerin Alma Zadic © APA

Montagabend gab es einen Terroranschlag in Wien. Dabei hat ein Mann 4 Menschen getötet und einige verletzt. Der Mann soll enge Kontakte zu Menschen in der Schweiz gehabt haben. Daher wird auch in der Schweiz ermittelt. Es wurden dort auch einige Menschen festgenommen.

Frühzeitig aus Haft entlassen

Der Täter von Wien war schon einmal im Gefängnis. Er wollte letztes Jahr nach Syrien reisen, um für den sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) zu kämpfen. Der „Islamische Staat“ (IS) ist eine Terror-Organisation. Am 25. April 2019 wurde er deshalb zu 22 Monaten Haft verurteilt. Er wurde aber schon früher aus dem Gefängnis entlassen.

Der Täter von Wien wurde letztes Jahr am 5. Dezember frühzeitig aus der Haft entlassen. Das entschied ein Gericht nach einem eigenen Verfahren. Zugute kam dem Täter auch sein junges Alter.

3 Jahre Probezeit

Justiz-Ministerin Alma Zadic erklärt, warum das der Fall war. Unter bestimmten Voraussetzungen können Täter nach zwei Dritteln der Haftzeit entlassen werden. Das sei gesetzlich so vorgesehen. Die ersten 3 Jahre nach der Entlassung ist der Entlassene quasi auf Probezeit entlassen. Während der 3 Jahre wird er besonders betreut, behandelt und kontrolliert.

Teilnahme an speziellem Programm

Auch der Täter von Wien hatte nach seiner Entlassung Kontakt zu einem Bewährungs-Helfer. Er nahm auch an einem speziellen Programm teil. Bei dem Programm wird gezielt mit terroristischen Straftätern gearbeitet, um sie von einem Rückfall und weiteren Straftaten abzuhalten. Die Menschen dieses Programms dürfte er aber getäuscht haben.

