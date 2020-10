Facebook

Mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 175 Stunden-Kilometern richtete Hurrikan „Zeta“ am Mittwoch in der Nähe der Großstadt New Orleans große Schäden an. Das ist eine Großstadt im Süden der USA. Bei dem Sturm sollen in den USA mindestens 6 Menschen gestorben sein.

Mehr als 2 Millionen Haushalte hatten keinen Strom. In den Bundesstaaten Louisiana, Alabama und Mississippi wurde der Notstand ausgerufen.

Auswirkungen von Hurrikan weit entfernt auch noch bemerkbar

Der Hurrikan war auch in anderen US-Bundesstaaten zu spüren. In North Carolina musste eine Wahlveranstaltung von Donald Trump verschoben werden. North Carolina ist von Louisiana weit entfernt und liegt im Osten der USA. In der US-Hauptstadt Washington gab es am Donnerstag für mehrere Stunden sehr starken Regen.

Auch in Mexiko, das viel weiter südlich von Louisiana liegt, gab es Überschwemmungen und Strom-Ausfälle.

