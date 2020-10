Bei einem Angriff auf ein Lokal in El Salvador sind 6 Menschen erschossen worden. Das Land in Mittel-Amerika hatte in den letzten Jahren die höchste Mord-Rate der Welt.

© c) AFP (YURI CORTEZ)

In der Hauptstadt von El Salvador wurden in einem Lokal 6 Menschen getötet. Am Sonntag befanden sich mehrere Männer in einem Lokal in der Hauptstadt San Salvador. Sie spielten Domino und tranken. Plötzlich kamen 3 bewaffnete Personen ins Lokal und schoßen auf die Männer. Unter den Opfern war wohl der Eigentümer des Lokals und ein Gast, der versuchte wegzurennen.

Verbindungen zu kriminellen Banden möglich

Die Polizei teilte am Montag mit, dass ein Opfer Verbindungen zu einer kriminellen Bande im Land hatte. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Höchste Mord-Rate der Welt

Das Land El Salvador hatte in den letzten Jahren die höchste Mordrate der Welt.

Laut offiziellen Angaben gab es am Sonntag im gesamten Land insgesamt 13 Tote durch Gewalt.

Jedes Jahr sterben sehr viele Menschen in El Salvador aufgrund der Aktivitäten der kriminellen Banden.

Die Banden in El Salvador machen Geld mit dem Verkauf von Drogen und Waffen, Entführungen, Raub und anderen illegalen Aktivitäten. Die Banden kämpfen gegeneinander, wodurch viele unschuldige Menschen sterben.

Weniger Gewalt

Im Vergleich zu 2019 gab es weniger Gewalt-Taten. Wie genau das erreicht worden ist, ist unklar. Es gibt Gerüchte, wonach Präsident Nayib Bukele einigen Banden-Chefs bessere Haft-Bedingungen versprochen habe. Im Gegenzug würden sich die Banden-Chefs dafür einsetzen, dass ihre Mitglieder weniger gewalttätig sind. Präsident Nayib Bukele bestreitet die Vorwürfe. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte