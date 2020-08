Facebook

In Kenosha, einer Stadt in Wisconsin haben sich am Montag Menschen vor einem Gerichtsgebäude versammelt. Dabei haben sie mit Wasserflaschen auf die Polizei geworfen und Feuerwerks-Körper auf sie geschossen. Die Demonstranten hatten zudem die Ausgangssperre nicht eingehalten, die ab 20 Uhr gilt. Danach hat die Polizei am Montag Tränengas gegen die Menschen eingesetzt.

Auch in der Nacht davor kam es zu Protesten, bei denen Autos angezündet wurden.

Erneute Polizei-Gewalt an Afro-Amerikanern als Grund für die Proteste

Grund für die Proteste ist Polizei-Gewalt gegen den Afro-Amerikaner Jacob Blake. Der 29-jährige wurde am Sonntag von der Polizei in den Rücken geschossen und dabei verletzt. Der Vorfall ist auf einem Video zu sehen. Die Kinder von Jacob Blake waren beim Vorfall dabei und haben zugesehen.

Jacob Blake bricht nach Schüssen zusammen

Zu sehen ist auf dem Video, wie zwei Polizisten mit gezogener Waffe Blake folgen, der um seinen Wagen herumgeht. Als er die Fahrertür öffnet, um sich ans Lenkrad zu setzen, zieht ihn ein Polizist an seinem Hemd. Daraufhin sind dann 7 Schüsse zu hören und Blake bricht zusammen. Jacob Blake wurde mit dem Hubschrauber sofort in ein Krankenhaus in Milwaukee geflogen.

Blakes Anwalt ist auch der Anwalt der Familie von George Floyd

Die Polizei sagt, dass sie wegen eines häuslichen Zwischenfalls angerufen wurde. Der Anwalt von Blake hat gesagt, dass dieser einen Streit zwischen 2 Frauen schlichten wollte. Nach Angaben des Anwalts seien die Kinder im Auto gesessen. Blakes Anwalt ist derselbe Anwalt, der auch die Familie von George Floyd vor Gericht vertritt. Seit dem Tod von George Floyd gibt es in den USA immer wieder Proteste gegen Polizei-Gewalt an Afro-Amerikanern. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte