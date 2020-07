Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Erwin Scheriau

Eigentlich hätte die Formel-1-Saison mit dem Großen Preis von Australien im März beginnen sollen. Wegen des Corona-Virus war das aber nicht möglich. Seitdem sind noch mehrere Rennen abgesagt worden. Von den 22 geplanten Rennen bleiben nur noch einige wenige in Europa übrig.

Später Start in die Formel-1-Saison

Die Formel-1-Saison wird dieses Wochenende in Spielberg in Österreich beginnen. 2 Rennen werden in Spielberg stattfinden, das erste am 5. Juli und das nächste dann am 12. Juli.

Danach wird es weitere Rennen in Europa geben. Zum Beispiel wird es ein Rennen in Ungarn geben und auch in Groß-Britannien und Spanien.

Formel-1-Teams versuchen sich zu verbessern

Die besten Teams in der Formel-1 sind aktuell Red Bull, Mercedes, McLaren und Ferrari. Es gibt aber auch noch weitere Teams, die in der Formel-1 mitfahren. Alle Teams haben die Pause genützt, um die Autos zu verbessern und schneller als die anderen zu werden.

Verstappen und Hamilton als Favoriten

Bei Red Bull fährt Max Verstappen, der mit 22 Jahren der jüngste Weltmeister werden möchte. Mercedes möchte den Weltmeister-Titel von Lewis Hamilton wiederholen. Wenn er wieder Weltmeister wird, hätte er zum siebenten Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Das wäre dann gleich oft wie Michael Schuhmacher.