Nachdem es in Ober-Österreich viele Corona-Fälle gegeben hatte, müssen jetzt viele Menschen zu Hause bleiben. In 5 Bezirken werden Schulen und Kindergärten geschlossen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

In Linz ist es in der „Freien Christengemeinde“ zu vielen Corona-Fällen gekommen. Es haben sich viele Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Alle Menschen, die sich angesteckt haben, können auf die Religions-Gruppe zurückgeführt werden.

1400 Menschen in Quarantäne

Jetzt müssen 1400 Menschen in Quarantäne gehen. Sie müssen zu Hause bleiben und dürfen keinen Kontakt mit anderen Menschen haben. In 5 Bezirken in Ober-Österreich, genauer gesagt Linz, Linz-Land, Wels-Stadt, Wels-Land und Urfahr-Umgebung werden Kindergärten und Schulen ab diesem Freitag geschlossen. Für eine Woche können die Kinder also nicht in die Kindergärten oder in die Schule gehen. Auch andere Betreuungs-Einrichtungen werden für mindestens eine Woche zu haben.

Keine Veranstaltungen

In den fünf oberösterreichischen Bezirken wird es vorerst keine Veranstaltungen geben.

Genaue Untersuchung der Fälle

Der Landes-Hauptmann von Ober-Österreich, Thomas Stelzer (ÖVP) meinte, dass die Behörden in Ober-Österreich nicht zu wenig Corona-Tests gemacht haben sollen. Er ist auch der Meinung, dass die Behörden in Ober-Österreich die Fälle sehr genau untersucht hätten und richtig gehandelt hätten. Man habe jeden Fall einzeln ganz genau untersucht.

Masken-Tragen in geschlossenen Räumen