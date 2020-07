Facebook

Der Gesundheits-Minister Rudolf Anschober hat heute mitgeteilt, dass es in Österreich ab nächster Woche mehr Corona-Tests geben wird. Es sollen bestimmte Berufs-Gruppen ausgewählt werden, die dann auf Corona getestet werden.

Risiko Berufs-Gruppen

Der Grund ist, dass in diesen Berufen das Risiko hoch ist, dass man Corona bekommt. Das sind zum Beispiel Menschen, die im Alters- und Pflegeheim arbeiten oder Menschen im Krankenhaus. Es sollen aber auch Menschen in großen Firmen, die Fleisch herstellen, getestet werden. In solchen Betrieben hat es in letzter Zeit in Deutschland viele Menschen gegeben, die sich wegen der Arbeits-Verhältnisse angesteckt haben. Oft leben diese Menschen gemeinsam in kleinen Wohnungen und können den Sicherheits-Abstand nicht einhalten. Diese Menschen sollen jetzt mehr getestet werden.

Viele Tests und hohe Kosten

Ulrich Herzog arbeitet im Gesundheits-Ministerium. Er hat gesagt, dass pro Woche 25.000 bis 30.000 Menschen getestet werden sollen. Insgesamt wird das Screening-Programm ungefähr 240 Millionen Euro kosten. Es soll bis Ende 2020 dauern.

Freiwillig und verpflichtend