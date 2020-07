Am Dienstag-Abend hat es in einem Hochhaus in Trofaiach in einer Wohnung einen großen Brand gegeben. Die Feuerwehr war mit vielen Einsatz-Kräften vor Ort und rettete die Menschen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Trofaiach

Am Dienstag-Abend hat es in einer Wohnung in einem Hochhaus in Trofaiach gebrannt. Werner Tomsits, der Sprecher der Bereichs-Feuerwehr spricht von einem außergewöhnlichen und dramatischen Feuerwehr-Einsatz.

Feuerwehr gerufen

Um 18:30 Uhr ist die Feuerwehr gerufen worden, weil aus einem Balkon im ersten Stock von einem Hochhaus Flammen herausgekommen sind. Die Polizei berichtet, dass die Nachbarn versuchten haben, das Feuer mit einem Hand-Feuerlöscher zu stoppen. Das half aber nichts. Das Feuer hat sich schnell über die ganze Wohnung ausgebreitet. Die mittlerweile erfolgte Brandursachenermittlung ergab, dass Rauchwarenreste aus einem gläsernen Aschenbecher, welche in der Folge in einem Biomüll-Kübel aus Kunststoff am Balkon deponiert worden waren, den Brand ausgelöst haben dürften. Der entstandene Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Großer Einsatz der Feuerwehr

Weil es so stark gebrannt hat, waren 54 Feuerwehr-Leute mit schwerem Atemschutz im Einsatz. Besonders schwer war für die Feuerwehr, dass am Anfang nicht klar war aus welcher Wohnung das Feuer gekommen ist.

Menschen gerettet

Die Feuerwehr hat das Haus evakuiert. Das heißt, dass die Menschen aus dem Haus in Sicherheit gebracht worden sind. Insgesamt sind 7 Personen gerettet worden. 6 Personen mussten ins Krankenhaus, um zu überprüfen ob sie nicht eine Rauchgas-Vergiftung erlitten haben.

Wohnung versperrt

Die Wohnung, aus der das Feuer gekommen ist, soll versperrt gewesen sein. Die Feuerwehr musste die Tür aufbrechen. Als die Tür offen war, ist der Feuerwehr ein Hund entgegengekommen. Er ist in Sicherheit gebracht worden. Die Bewohner der Wohnung waren nicht zu Hause.

Brand gestoppt

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Durch die Hitze der Flammen sind aber einige andere Wohnungen beschädigt worden.

Anrainer bedanken sich

Um 21 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz dann beenden. Viele Menschen aus der Nachbarschaft haben sich auf Facebook bei der Feuerwehr bedankt.