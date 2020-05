Facebook

© APA/HELMUT FOHRINGER

Ab 15. Juni wird es wieder reguläre Flüge der AUA geben. Die ersten Flüge werden Richtung London, Paris und Brüssel abheben. In der Woche vom 15. Bis zim 21. Juni wird es dann weitere Flüge nach Amsterdam, Berlin, München, Zürich und andere Städte geben. In der dritten Juni-Woche von 22. bis 28. Juni werden dann Orte wie Graz, Warschau, Nizza und Mailand angeboten.

Fast 40 Orte werden angeflogen

In den ersten beiden Wochen ab dem Neustart wird die AUA knapp 40 Orte in Europa anfliegen. Das ist viel weniger als noch vor der Corona-Krise. Weil weniger Menschen fliegen, werden auch die kleineren Flugzeuge der AUA für diese Flüge verwendet.



Wie das Angebot im Juli aussieht, ist noch nicht klar. Vielleicht gibt es auch schon wieder Flüge an Orte, die weiter entfernt sind. Das sind dann sogenannte „Langstrecken-Flüge“.

Es hängt von der Entwicklung des Corona-Virus ab. Den Flugplan kann man sich auf www.austrian.com ansehen.



Es wird an den Flughäfen neue Sicherheits-Regeln geben:

Die Menschen müssen eine Mund-Nasen-Schutzmaske selber mitbringen und diese auch tragen.

selber mitbringen und diese auch tragen. In einigen Bereichen auf den Flughäfen werden Plexiglas-Wände aufgestellt.

aufgestellt. Es kann sein, dass es am Flughafen zu längeren Wartezeiten kommt. Das kann zum Beispiel sein, wenn man sein Gepäck abgibt und das Ticket bekommt.

kommt. Das kann zum Beispiel sein, wenn man sein Gepäck abgibt und das Ticket bekommt. Das Einsteigen in das Flugzeug wird länger dauern, weil Menschen nur in Gruppen nacheinander in das Flugzeug hineingelassen werden.

wird länger dauern, weil Menschen nur in Gruppen nacheinander in das Flugzeug hineingelassen werden. Das Ticket wird dann kontaktlos gescannt.

gescannt. Auf dem Weg zum Flugzeug wird es Desinfektions-Mittel geben.

geben. Der Sitzplatz im Flugzeug wird so ausgewählt, dass Menschen, die nicht zusammenleben nicht nebeneinandersitzen. Allerdings wird das nur gemacht, wenn das möglich ist. Man will keinen Gast abweisen.

im Flugzeug wird so ausgewählt, dass Menschen, die nicht zusammenleben nicht nebeneinandersitzen. Allerdings wird das nur gemacht, wenn das möglich ist. Man will keinen Gast abweisen. Die Flugzeuge werden ab noch sauberer geputzt als vorher. Die Türgriffe, die Sicherheitsgurte und die Toiletten werden öfter desinfiziert und gereinigt .

. Die Flugzeuge haben einen Filter, der die Luft sauber hält.

Reisende müssen sich selbst erkundigen, welche Bestimmungen es in den Ländern gibt, in die sie reisen.

Umbuchung möglich

Wenn man das Datum eines Fluges ändern möchte, so kann man das derzeit gratis bei der AUA machen. Normalerweise kostet das viel Geld. Davon betroffen sind alle Flüge, die bis zum 30. Juni 2020 gebucht worden sind und noch gebucht werden.

Auch wenn der Flug von der AUA gestrichen worden ist, kann man sich jetzt einen neuen Flug aussuchen. Man muss die AUA allerdings vor dem Flug informieren und sich bei ihnen melden.