© (c) lassedesignen - stock.adobe.com

In Tirol wird es bald verboten sein, mit manchen Motorrädern zu fahren. Es geht um Bergstraßen in der Region Außerfern. Das ist im Bezirk Reutte. Dort dürfen ab diesem Sommer keine Motorräder mehr fahren, die sehr laut sind.



Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) hat bekanntgegeben, dass die Grenze für Motorräder 95 Dezibel beträgt. Geräusche ab 100 Dezibel sind für unser Ohr sehr unangenehm. Wenn sie noch lauter sind, kann das Gehör geschädigt werden.



Eine Studie hat ergeben, dass die Geräusche auf den Straßen unangenehm und störend für die Menschen sind, die dort leben.

In Österreich gibt es nur wenige angemeldete Motorräder, die betroffen sind. Die meisten sind ohnehin nicht so laut.

Wenn man die neue Regel nicht beachtet, kann es sein, dass man eine Strafe bekommt. Es kann sein, dass man bis zu 220 Euro bezahlen muss. Das Fahrverbot für zu laute Motorräder gilt von 10. Juni bis 31. Oktober 2020.