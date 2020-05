Facebook

© Markus Traussnig

Das Corona-Virus hat zur Folge, dass die Matura in Österreich dieses Jahr ganz anders abläuft. Heute beginnen die ersten Prüfungen in Biologie und Physik, den sogenannten „nicht standardisierten Prüfungsgebieten“. Die Prüfungen können an die Schüler in den jeweiligen Schulen angepasst werden.



Ab morgen findet die schriftliche Prüfung für Deutsch, am Mittwoch für Mathematik und am Donnerstag für Englisch statt. In diesen Fächern werden alle Schüler in Österreich die gleiche Prüfung bekommen. Das nennt man Zentral-Matura.

Fast 40.500 Schüler an AHS und BHS werden die Matura machen. Die AHS ist eine Schulform, zu der beispielsweise das Gymnasium gehört, zur BHS gehört zum Beispiel die Handelsakademie (HAK). Steiermarkweit werden 5223 Schüler ab heute die Matura machen, in Kärnten sind es 2790 Schüler.

Sicherheit geht vor

Die Schüler müssen auf dem Weg zur Prüfung einen Mund- Nasen-Schutz tragen, wenn sie zu ihrem Platz gehen. Sie haben eine Stunde länger Zeit als sonst. Einmal pro Stunde werden die Zimmer für fünf Minuten gelüftet. Insgesamt haben die Lehrer über 207.000 Hefte mit den Prüfungs-Aufgaben vorbereitet.

Experten sind sich nicht einig

Die Meinungen über die neue Matura sind unterschiedlich, einige Experten finden sie gut, andere nicht.

Einer der nicht überzeugt ist, ist Stefan Hopmann von der Uni Wien, er sagt „das ist eine überflüssige Übung, auf die man verzichten könnte“. Er glaubt, die Schüler hätten keinen Nachteil gehabt, wenn die Matura ausgefallen wäre. Er glaubt, dass die Situation für die Schüler belastend ist. Die Matura ist ohnehin aufregend und dann noch inmitten der Corona-Krise ist sehr fordernd.

Konrad Krainer von der Uni Klagenfurt findet es hingegen gut, dass die Matura stattfindet. „Das ist ein objektiver Vergleich und die Schüler brauchen nicht das Gefühl zu haben, dass ihnen etwas geschenkt wird. Sie wollen nicht der Corona-Jahrgang sein“, erklärt Krainer. Das einzige Problem für ihn ist, dass die Vorgangweise zur Matura so spät mitgeteilt worden ist.



Wenn es Schüler gibt, die zur Corona-Risiko-Gruppe gehören, könnten diese die Matura in einem eigenen Raum machen.

Mündliche Matura entfällt heuer

Die Note für die Matura wird aus zwei Teilen bestehen. Der erste Teil ist die Note der schriftlichen Prüfung. Der zweite Teil ist die Abschluss-Note aus dem letzten Zeugnis.

Der mündliche Teil der Matura wird heuer nicht stattfinden. Wenn ein Schüler möchte, kann er sie freiwillig machen. Wenn man das machen will, musste man sich vor der schriftlichen Prüfung bei der Schule melden. Bei der mündlichen Prüfung kann der Schüler seine Note ausbessern und verbessern.