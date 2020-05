Morgen, Dienstag, findet in der Uni Graz die erste virtuelle Sponsion statt. Die Feier wird für alle im Internet zu sehen sein. Die Absolventen werden live in die Aula übertragen. Sie leisten den feierlichen Schwur von der Ferne aus, von zu Hause.

© Markus Traussnig

Eine Sponsion ist der offizielle Abschluss eines Studiums. Ein Absolvent ist jemand, der ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen hat. In dieser Feier wird den Absolventen ihr akademischer Titel verliehen.



Die Aula ist der größte Raum einer Universität. In ihr werden feierliche Zeremonien, wie die Sponsion oder andere Feste bzw. Veranstaltungen abgehalten.



Seit Corona ist vieles anders. Das betrifft auch die Abhaltung von feierlichen Zeremonien. Am Dienstag, dem 26. Mai, findet um 16 Uhr in der Universität Graz eine besondere Abschlussfeier statt. Erstmals in der Geschichte der Universität wird eine Feier per Video live übertragen.

Verleihung per Video

Die elf Absolventen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät leisten ihren Schwur aus der Ferne. Sie werden per Video live in die Aula der Universität übertragen. Damit das auch die Angehörigen und Freunde sehen können, wird das Fest über die Plattform Youtube gesendet.



Wegen der Corona-Krise wurden seit Mitte März keine akademischen Feiern mehr abgehalten.



Der Leiter der Universität Graz, Rektor Martin Polaschek, meint dazu, dass die Universität in Corona-Zeiten ungewöhnliche Wege beschreiten müsse. Sie müsse auch etwas Neues wagen. Die virtuelle Sponsion sei eine solche Möglichkeit.

Uni setzt auf Digitalisierung

Auch in Forschung und Lehre würde bereits digital kommuniziert. Der Rektor wird gemeinsam mit Christoph Bezemek, dem Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, die Sponsion durchführen.



Etwa 3200 Personen schließen jedes Jahr ein Studium an der Universität Graz ab. Zwei Drittel davon sind Frauen. Im Durchschnitt wird 60 Mal pro Studienjahr eine Abschlussfeier in der Aula gefeiert.