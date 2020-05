Facebook

© (c) APA/dpa/Felix Kästle

Fast sieben Wochen lang waren in Österreich nur Geschäfte offen, die unbedingt für den Alltag notwendig waren. Am Wochenende machen wieder alle Geschäfte in Österreich auf.



Der Chef von Kastner & Öhler und Gigasport, Martin Wäg, sagt, dass es schwierig ist „einzuschätzen, wie das Geschäft in den ersten Wochen sein wird“. Viele Menschen sind in Kurzarbeit oder haben ihre Arbeit verloren. Aus diesem Grund können sie weniger Geld ausgeben. Gleichzeitig ist es für die Geschäfte notwendig, dass die Menschen viel einkaufen, weil die Geschäfte sonst ihre Rechnungen nicht bezahlen können und Mitarbeiter entlassen müssten.



Viele Firmen haben durch die Corona-Krise Probleme bekommen oder die Probleme, die schon vorhanden waren, sind noch stärker geworden. Vor allem bei den Mode-Geschäften gibt es viel Unsicherheit, ob die Menschen Geld für Mode ausgeben wollen und können. Daher sind besonders für den Mode-Bereich Rabatte zu erwarten.



Arno Pichler, der Chef von Northland, ist der Meinung, dass die Rabatte sehr hoch sein werden. Northland ist eine österreichische Firma, die Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung für Outdoor-Sport produziert und weltweit verkauft. Er glaubt, dass die Rabatte bei 50 Prozent erst anfangen werden.

Rabatte, wohin man blickt

Kenner der Branche sehen in den hohen Rabatten ein Problem für die Firmen. Es wird zwar Menschen in die Geschäfte locken und zum Kaufen bewegen. Aber es ist fraglich, ob die Geschäfte mit den Einnahmen Mieten zahlen, neue Waren einkaufen oder ihre Mitarbeiter bezahlen können.



Auch bei den Elektronik-Fachgeschäften wird es viele Angebote „quer durch das gesamte Sortiment“ geben. Die Möbelgeschäfte werden den Kunden auch besondere Angebote machen. Nur in den Supermärkten ist momentan nicht mit vielen Aktionen und Sonderangeboten zu rechnen.

Shoppen und schlemmen

Oft ist es auch so, dass die Menschen einkaufen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Dabei verbinden die Menschen den Einkauf mit einem Mittagessen im Restaurant. Die Lokale machen aber erst Mitte Mai auf.



Auch die Veranstaltungen, die ausfallen, wirken sich negativ auf die Innenstädte und die Geschäfte aus. Vor allem in Kärnten sind die Geschäfte und Veranstaltungen stark miteinander verbunden.



Zu bedenken sind die Sicherheitsvorschriften, die ab Samstag für die Geschäfte und Einkaufszentren gelten werden. In den Einkaufszentren wird es in Zukunft mehr Personal im Reinigungs- und Sicherheitsbereich geben, damit die Hygiene gesichert ist und die Menschen den Sicherheitsabstand einhalten.