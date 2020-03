Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Africa Studio - stock.adobe.com

Wie viele andere Firmen hat auch das Arbeitsmarktservice (kurz AMS) seinen Betrieb eingeschränkt. Beim AMS muss man sich melden, wenn man arbeitslos ist und einen neuen Job sucht. Normalerweise muss man persönlich in das Büro des AMS gehen und ein Formular ausfüllen.



Das geht während der Corona-Krise nicht, weil die Menschen nicht in das Büro gehen sollen. Alle Anträge und Formulare stehen daher übers Internet zur Verfügung. Nur wer gar nicht zurechtkommt, kann in das Büro kommen. Die steirischen AMS-Büros haben zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet. Aber nur für sehr dringende Fälle, wird betont. Damit soll verhindert werden, dass sich das Corona-Virus weiter ausbreitet und auch die Mitarbeiter vom AMS sollen geschützt werden. Fragen können Menschen übers Telefon, per E-Mail oder über die Nachrichtenbox beim eAMS-Konto stellen. Auch wenn es mit der Antwort ein bisschen dauern kann, weil es derzeit sehr viele Anfragen gibt: Eine Antwort bekommt jeder.

Meldung über das eAMS-Konto



Über das eAMS-Konto kann man sich arbeitslos melden oder AMS-Geld (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe usw.) beantragen. Dort können Jobsuchende auch Bewerbungen und Lebensläufe speichern, sich über freie Stellen informieren oder sich krank melden.



Um das eAMS-Konto nutzen zu können, braucht man nur einen Computer mit Internet-Zugang. Und man braucht einen Benutzernamen und ein Passwort. Beides bekommt man telefonisch, per E-Mail, auf der eAMS-Einstiegsseite oder auch über Finanzonline. Man muss nur den Namen, die Adresse und die Sozialversicherungsnummer eingeben. Danach schickt das AMS den Benutzernamen und das Passwort per Post zu.

Hier geht es zur Original-Geschichte