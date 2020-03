Was kann man einfrieren? Was verdirbt im Kühlschrank schneller? Und warum vertragen sich Tomaten nicht mit anderem Gemüse? Tipps für die Lagerung von Lebensmitteln.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun Helmuth

Geöffnete Marmeladen, Soßen oder Säfte gehören in den Kühlschrank. Das ist klar. Aber was reift und verdirbt im Kühlschrank schneller? Wie bleiben Lebensmittel länger haltbar? Was könnte man auslagern, um Platz zu sparen?

Tipps für die richtige Lagerung von Lebensmitteln:

Das verdirbt im Kühlschrank schneller:

· Erdäpfel werden im Kühlschrank schlecht und fangen an zu keimen. Dunkel, kühl und gut belüftet halten sie sich aber für mehrere Wochen. Wer in seiner Wohnung eine Speis hat, deckt Erdäpfel mit einem Tuch zu.

· Zitrusfrüchte und Tomaten verlieren im Kühlschrank an Aroma. Tomaten lagert man am besten trocken und luftig. Wenn sie bei Zimmertemperatur gelagert werden, dann am besten nebeneinander auf einem weichen Tuch. Dann bekommen sie keine Druckstellen.

· Zwiebeln werden im Kühlschrank schimmlig. Im Dunkeln halten sie sehr viel länger. Es sollte auch nicht zu warm sein.

· Avocados und Bananen reifen im Kühlschrank sehr schnell und werden braun. Wie andere fremdländische Obst- und Gemüse-Sorten halten sie am längsten bei rund 18 Grad.

Was man tiefkühlen kann und was nicht

· Obst und Gemüse mit einem großen Wasseranteil wird im Tiefkühler kaputt. Das sind zum Beispiel Äpfel. Macht man ein Apfelmus, lässt sich das Mus gut einfrieren.

· Hartkäse lässt sich ebenso gut einfrieren. Allerdings ist es besser, ihn vorher zu reiben. Nachher ist es schwieriger, weil er teilweise bröselt.

· Bevor sie hart und trocken werden: Brot, Kuchen und Kekse halten bei den üblichen minus 18 Grad bis zu drei Monate. Allerdings tun mehr als sechs Monate dem Aroma nie gut. Am besten man notiert das Datum des Einfrierens auf einer Liste oder direkt auf dem Tiefkühl-Sackerl.

Einiges muss man getrennt lagern

Bestimmte Obst- und Gemüsesorten sollten nicht mit anderen Früchten zusammen aufbewahrt werden. Sie produzieren mehr von dem „Reifegas“ Ethylen als andere. Dadurch verdirbt anderes Obst und Gemüse, das daneben liegt, schnell. Dazu gehören:

· Äpfel

· Avocados

· Bananen

· Birnen

· reife Kiwis

· Tomaten

· Paprika

· Lauch

· Erdäpfel

· oder Brokkoli

Hier finden Sie die Original-Geschichte