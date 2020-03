Facebook

Wann wird ein Impfstoff gegen das Corona-Virus gefunden? © EXPA/ PIXSELL/ Davor Puklavec

Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir und Hydroxychloroquin – das sind die Namen der neu entwickelten Mittel. Entwickelt wurden sie in der französischen Forschungseinrichtung Inserm. Die Mittel sollen das Corona-Virus behandeln können. Ob das stimmt, wird nun an 3200 Versuchspersonen getestet. All diese Versuchspersonen sind Patienten, die mit dem Corona-Virus infiziert sind und in einem Krankenhaus behandelt werden. Sie kommen aus Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien.

Die ganze Welt sucht ein Heilmittel

Die Tests werden streng beaufsichtigt. Derzeit suchen Forscher auf der ganzen Welt nach einem Heilmittel und machen mehrere Tests. Noch wurde aber kein Medikament gegen das neuartige Corona-Virus zugelassen.