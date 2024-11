Am Montag (25. November) ist der älteste Mann der Welt gestorben. John Tinniswood wurde 112 Jahre alt. Er lebte in einem Pflegeheim in der englischen Stadt Southport. Er hinterlässt 1 Tochter, 4 Enkel und 3 Urenkel. Der neue älteste Mensch der Welt ist eine Japanerin. Sie ist 116 Jahre alt.