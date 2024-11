Neu-Delhi (Indien) leidet unter starkem Smog. Bei Smog handelt es sich um Luft-Verschmutzungen. Da der Smog so stark und schädlich ist, wurden die Schulen geschlossen. Die Bevölkerung wurde gebeten, zuhause zu bleiben. Die Behörden hoffen, dass so der Verkehr reduziert wird. Auch Pakistan ist von starkem Smog betroffen. In Pakistan ging der Smog etwas zurück.

Die Luft-Verschmutzung ist in Indien 57-mal so hoch wie vorgegeben. Der starke Smog ist gesundheitsschädlich und kann die Lungen schädigen.