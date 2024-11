Wegen der massiven Luftverschmutzung sind in Indiens Hauptstadt Neu Delhi die Schulen geschlossen worden. Bis auf Weiteres werde der Unterricht online abgehalten, erklärte Chefministerin Atishi am Sonntagabend im Onlinedienst X. Ausnahmen gelten demnach für die Klassenstufen zehn bis zwölf. In der pakistanischen Stadt Lahore sank die Smog-Belastung hingegen erstmals nach Wochen wieder.

Die indischen Behörden hoffen, dass der Verkehr erheblich reduziert wird, wenn die meisten Schüler zu Hause bleiben. Die Grundschulen in Neu Delhi waren bereits am Donnerstag geschlossen worden. Am Montag wurden eine Reihe weiterer Maßnahmen verhängt, darunter Beschränkungen für Diesel-Lastwagen und Bauarbeiten.

Feinstaubbelastung 57-mal über WHO-Tagesobergrenze

Neu Delhi leidet derzeit unter einer starken Luftverschmutzung. Die Feinstaubbelastung lag am Sonntagabend 57-mal höher als die von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegte Tagesobergrenze. Am Montagmorgen wurde der Wert noch um das 39-fache überschritten. Feinstaubpartikel der Kategorie PM2,5 sind so klein, dass sie in den Blutkreislauf des Menschen und tief in die Lunge eindringen können.

Jeden Winter vermischen sich in der indischen Hauptstadtregion die kühle Luft, der Rauch der von den Bauern nach der Ernte abgebrannten Felder und die Abgase von Industrie und Verkehr zu einem gesundheitsschädlichen Cocktail. Neu Delhi wird häufig als eine der weltweit am meisten verschmutzen Städte eingestuft. Experten machen die Luftverschmutzung für tausende verfrühte Todesfälle in Neu Delhi und Umgebung verantwortlich.

Smog-Belastung in Lahore sinkt

Im Nachbarland Pakistan gibt es hingegen eine Besserung: Zum ersten Mal seit zwei Wochen ist die Smog-Belastung in der Metropole Lahore wieder unter die Schwelle „gefährlich“ gefallen. Am Sonntag lag der Luftqualitätsindex, der eine Reihe von Schadstoffen misst, laut Behördenangaben bei 243, die Luft war damit „sehr ungesund“. Die Feinstaubbelastung lag allerdings weiterhin um mehr als das Zehnfache über dem empfohlenen Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation WHO. Am Donnerstag hatte die 14-Millionen-Einwohnerstadt mit einem Luftqualitätswert von 1110 einen Negativrekord aufgestellt.

Der benachbarte Bundesstaat Punjab leidet ebenfalls seit Wochen unter massivem Smog und hatte die Schulen in sämtlichen Großstädten Anfang des Monats geschlossen. Die Schließung wurde am Freitag um eine Woche verlängert. Schulsport im Freien ist bis Januar untersagt, der Verkehr der dreirädrigen Motor-Rikschas ist eingeschränkt. Neben Abgasen trägt vor allem das Abbrennen abgeernteter Felder alljährlich zur Luftverschmutzung in der Region bei.