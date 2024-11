Der US-amerikanische Schauspieler Danny DeVito feierte gestern (17. November) seinen 80. Geburtstag. Danny deVito gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielern der letzten Jahrzehnte. Besonders bekannt wurde er mit einer Rolle im Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ (1975) mit Jack Nicholson. DeVito hat in mehreren Filmen wie “Zwillinge” und “Junior” gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger gespielt. Danny DeVito ist auch Film-Regisseur und Film-Produzent. Für den Film “Erin Brockovich“ mit Julia Roberts im Jahr 2001 war er bei den Oscars in der Kategorie “Bester Film” nominiert. Danny DeVito kündigte an, weiterhin in Filmen mitspielen zu wollen.