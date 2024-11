Nächste Woche (21. November) startet mit dem Einschalten der Advents-Beleuchtung der Advent in Graz. Am Tag danach werden die Advents-Märkte eröffnet. In diesem Jahr gibt es 16 Advents-Märkte. Neu ist das Weihnachts-Dorf am Karmeliter-Platz. Dort stehen in diesem Advent 20 Holz-Hütten. Am Eisernen Tor wird statt der Hütten mit warmen Getränken ein Markt für Kunst-Handwerk stehen.

Tradition hat die Eis-Krippe im Landhaus-Hof. Auf dem Haupt-Platz ist wie immer ein großer und beleuchteter Weihnachts-Baum zu sehen. Die Eis-Krippe und den beleuchteten Weihnachts-Baum gibt es ab 30. November.

Die Öffentlichen Verkehrsmittel in Graz mit der Tarif-Zone 101 sind an allen 4 Advents-Samstagen kostenlos.