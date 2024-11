Am Samstag (9. November) hat der Grazer Fußball-Verein GAK mit 2 zu 1 Toren gegen WSG Tirol gewonnen. Für den GAK war dies der 1. Sieg der Bundesliga-Saison 2024-25. Das Spiel am Samstag fand in der Grazer Merkur-Arena statt. Der GAK liegt nach 13 Spielen auf dem letzten Tabellen-Platz, hat aber jetzt gleich viel Punkte wie Altach.