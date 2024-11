Das Schweizer Berg-Dorf Brienz/Brinzauls muss geräumt werden. Das bedeutet, dass die Menschen für eine gewisse Zeit ihr Zuhause verlassen und an einem anderen Ort wohnen müssen. Der Grund dafür ist ein drohender Erd-Rutsch. Bereits im Mai 2023 war es in Brienz/Brinzauls zu einer vorübergehenden Räumung der Einwohnerinnen und Einwohner wegen der Gefahr eines Erd-Rutsches gekommen. Das Dorf Brienz befindet sich im Kanton Graubünden. Das ist der Kanton, der an Österreich und Italien grenzt.