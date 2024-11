Gestern (7. November) fand in Budapest das Gipfel-Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft statt. Das ist ein Treffen, an dem 47 wichtige Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen Ländern Europas teilnehmen. Darunter Regierungs-Chefs der EU-Länder, aber auch der Türkei, Groß-Britannien oder der Ukraine. Sie treffen sich, um über die Zusammenarbeit der Länder in Europa zu sprechen. Österreichs Bundes-Kanzler Karl Nehammer war ebenfalls am Treffen dabei.

Der ukrainische Präsident hielt eine Rede

Unter anderem hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Rede gehalten. Selenskyi wiederholte seine Bitte an die Lieferung von Waffen, um sich gegen Russland verteidigen zu können. Er sprach auch darüber, wie das Ende des Krieges aussehen könnte. Selenskyi betonte, dass ein Kriegs-Ende nicht durch das Erfüllen aller Forderungen Russlands erzielt werden kann.

Von der Leyen geht von guter Zusammenarbeit mit Trump aus

Auch die EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen hat eine Rede gehalten. Sie sprach über die Auswirkungen der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten auf die Europäische Union (EU). Von der Leyen geht von einer guten Zusammenarbeit mit dem neu gewählten US-Präsidenten aus.